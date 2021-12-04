Петржела отговаривает «Зенит» от продажи Азмуна

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился своим мнением касательно возможного трансфера нападающего Сердара Азмуна этой зимой. По его мнению, клубу не стоит отпускать игрока в январе, ведь это может плохо отразиться на игре команды.

«Азмуну не нужно никуда переходить этой зимой. Это будет плохо и для «Зенита», и для Азмуна. Это лучше сделать летом», - передает слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что приобрести иранского нападающего хочет французский «Лион». Соглашение форварда с чемпионом России истекает летом следующего года.

Азмун забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ.