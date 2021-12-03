​Фанаты ЦСКА: «Были неправы в высказываниях в адрес руководства»

После массовых задержаний фанаты ЦСКА в жёсткой форме обратились к руководителям клуба. Теперь объединение «Люди в чёрном» опубликовало новое заявление в своём телеграм-канале.

В заявлении подчёркивается, что понедельничное заявление было сделано на эмоциях.

«Мы не разобрались в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ЦСКА», - говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб находился в контакте с полицией и способствовал освобождению с трибуны женщин и детей. Также клуб оказал юридическую поддержку фанатам, на которых были составлены протоколы.

В завершении заявления «Люди в чёрном» подчёркивают единство внутри ЦСКА.