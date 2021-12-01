Червиченко: «Сложно искать логику в действиях «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного трансфера 24-летнего полузащитника из клуба второй бундеслиги Макса Безушкова. Он отметил, что не воспринимает такие слухи всерьез.

Червиченко считает, что такие футболисты точно не усилят московский клуб.

«Сложно искать логику в действиях «Спартака». Особенно, когда клуб хочет пригласить малоизвестного помощника итальянского тренера, который никогда не работал главным. Возможно, они и подпишут футболиста из второй бундеслиги. Их действия не поддаются логике», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Безушков играет в составе клуба «Ян Регенсбург» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 поединков, забил 6 мячей и сделал две голевые передачи. Соглашение с хавбеком истекает в июне 2022 года.