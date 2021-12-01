Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 337 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Сложно искать логику в действиях «Спартака»

01 Декабря 2021 • 20:15 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного трансфера 24-летнего полузащитника из клуба второй бундеслиги Макса Безушкова. Он отметил, что не воспринимает такие слухи всерьез.

Червиченко считает, что такие футболисты точно не усилят московский клуб.

«Сложно искать логику в действиях «Спартака». Особенно, когда клуб хочет пригласить малоизвестного помощника итальянского тренера, который никогда не работал главным. Возможно, они и подпишут футболиста из второй бундеслиги. Их действия не поддаются логике», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Безушков играет в составе клуба «Ян Регенсбург» с 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 поединков, забил 6 мячей и сделал две голевые передачи. Соглашение с хавбеком истекает в июне 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
21:21 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Факела» пройдёт медосмотр для «Спартака»
20:52 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 3 декабря 2021
20:44 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Соболеву нужно набрать форму, наладить сыгранность с партнёрами по команде
20:15 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сложно искать логику в действиях «Спартака»
19:40 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали финансовый вопрос по уходу Рангника 1
19:21 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» на матчах с «Ростовом» и «Челси» может заполнить стадион наполовину
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис высказался по поводу поданного заявления из-за угроз
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» теперь могут заполнять стадионы на 70%
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв отработает на южном дерби: судейские назначения на 17-й тур РПЛ
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В РФС увеличилось число ВАР и АВАР
17:28 · Россия. Премьер-лига
​20 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей
16:35 · Россия. Премьер-лига
Мозес и Игнатов должны сыграть с «Ахматом»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Какие матчи 17-го тура РПЛ можно будет посмотреть на «Матч ТВ»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Объявлен список номинантов на премию лучшему молодому игроку РПЛ, Агаларов и Захарян – в списке 2
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал сильные стороны «Ростова»
Все новости
Рекомендуем