​«Локомотив» оперативно «урезал» обязанности Цорна

Во время провального матча в Туле «Локомотив» объявил о переходе Томаса Цорна с должности технического директора на должность спортивного директора клуба. Любопытно, что соответствующая новость на официальном сайте «железнодорожников» спустя несколько часов была изменена, о чём сообщает телеграм-канал «Крысева».

В новости пропал один из абзацев об обязанностях Томаса Цорна на новой должности. В этом абзаце речь шла о развитии академии, участии в трансферах, кураторстве вопросов спортивной науки и медицины, а также об организации учебно-тренировочных сборов и товарищеских матчей.