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Биджиев: «Рангник не сможет одновременно тренировать «МЮ» и следить за «Локомотивом» эксклюзив

29 Ноября 2021 • 16:32 Комментировать

В прошлом вратарь и технический директор московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход с поста руководителя «железнодорожников» по спорту и развитию немецкого специалиста Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.

- Конечно, уход Рангника в «МЮ» достаточно неожиданный. Интересно посмотреть, что у него получится на новом месте работы. Клопп и Гвардиола уже высказались, что он квалифицированный специалист, но всё-таки он не тренировал до этого несколько лет. Что касается «Локомотива», то приход в клуб Рангника и его соратников преподносился с большой помпой, плюс были сделаны большие трансферы. Всё-таки сумма в 30 миллионов, о которой говорилось в прессе, довольная приличная по нынешним временам. Очевидно, что у Рангника не получится одновременно тренировать «МЮ» и ещё каким-то образом следить за «Локомотивом». Это как минимум несерьёзно, а прямо говоря, невозможно.

К кому перейдут функции Рангника в «Локомотиве» и как этот человек будет с ними справляться, пока вопрос. Единственное, что можно сказать на сегодняшний день: те затраты, которые клуб произвёл летом на трансферном рынке, пока себя не оправдывают. Да и сама игра команды не впечатляет, она смотрится лишь эпизодами. Сейчас говорят о новой философии «Локомотива», о новом прессинге, о том, о сём. Но мы слышим такие разговоры каждый раз с приходом нового тренера. Что касается прессинга – современного или ультрасовременного, то мы и сами прессинговать научим кого хочешь. Хотя я не исключаю, что прошло ещё не так много времени, и Гисдоль поставит команде стабильную игру.

Хотелось бы, чтобы «Локомотив» двигался вперёд как в еврокубках, так и на внутренней арене. Оставшиеся в этом году матчи ему надо провести собранно и аккуратно, иначе можно лишиться всех шансов на медали. Думаю, что уход Рангника посреди сезона не входил в планы руководства «железнодорожников» – в частности, совета директоров. Если на Рангнике завязывалась система, и он руководил в клубе буквально всем, то на первых порах после его ухода будет какое-то замешательство. Но потом, надеюсь, всё успокоится и пойдёт как положено.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Чемпионат России Чемпионат Англии Хасанби Биджиев РПЛ
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