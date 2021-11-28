​Агент Баринова прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «МЮ»

Ожидается, что в ближайшее время тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед» займёт Ральф Рангник, который с лета возглавляет спортивный сектор в московском «Локомотиве». В Англии появились слухи о том, что Рангник может привести с собой на «Олд Траффорд» полузащитника Дмитрия Баринова. Комментарий на этот счёт дал Павел Банатин, являющийся агентом футболиста сборной России.

«К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался», - сказал Банатин sport24, добавив, что у него нет желания комментировать слухи.

Ранее появилась информация о том, что Ральф Рангник уже достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед».