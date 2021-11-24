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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бывший директор «Тамбова» задержан видео

24 Ноября 2021 • 13:45 Комментировать (1)

Правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможного хищения средств из «Тамбова». По данным «Спорт-Экспресса»,  в среду был задержан Павел Худяков, который ранее занимал должность спортивного директора тамбовского клуба.

Появилось даже короткое видео, на котором Павла Худякова выводят из здания под руки.

 

Напомним, что «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями по ходу прошлого сезона. Существовал риск снятия клуба с розыгрыша Премьер-лиги в зимнее межсезонье. Клуб удалось спасти на остаток сезона 2020/2021, но из-за массового ухода игроков команду пришлось, по сути, собирать заново. Все игры второй части чемпионата «волки» проиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Тамбов Павел Худяков
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