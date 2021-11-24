Правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможного хищения средств из «Тамбова». По данным «Спорт-Экспресса», в среду был задержан Павел Худяков, который ранее занимал должность спортивного директора тамбовского клуба.

Появилось даже короткое видео, на котором Павла Худякова выводят из здания под руки.

видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX — Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021

Напомним, что «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями по ходу прошлого сезона. Существовал риск снятия клуба с розыгрыша Премьер-лиги в зимнее межсезонье. Клуб удалось спасти на остаток сезона 2020/2021, но из-за массового ухода игроков команду пришлось, по сути, собирать заново. Все игры второй части чемпионата «волки» проиграли.