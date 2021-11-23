Украинский игрок обороны Иван Ордец пролонгировал сотрудничество с московским «Динамо», об этом сообщается на официальном сайте столичного коллектива.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года. В нем прописан пункт о возможности продления на один сезон.

Предыдущий контракт опытного защитника истекал в конце нынешнего сезона. Иван перебрался в столичный клуб из донецкого «Шахтёра» в 2019 году.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 29-летний украинец провел 15 поединков, забил один гол и получил три желтые карточки.