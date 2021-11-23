Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ордец подписал новый контракт с «Динамо» официально

23 Ноября 2021 • 12:17 Комментировать (1)

Украинский игрок обороны Иван Ордец пролонгировал сотрудничество с московским «Динамо», об этом сообщается на официальном сайте столичного коллектива.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года. В нем прописан пункт о возможности продления на один сезон.

Предыдущий контракт опытного защитника истекал в конце нынешнего сезона. Иван перебрался в столичный клуб из донецкого «Шахтёра» в 2019 году.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 29-летний украинец провел 15 поединков, забил один гол и получил три желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Ордец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Filins929
23 Ноября 2021 в 12:58
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
12:53 · Россия. Премьер-лига
​Шмурнов назвал условие, при котором Соболев и Ларссон станут суперфорвардами 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Ордец подписал новый контракт с «Динамо» 1 официально
11:39 · Россия. Премьер-лига
​Глеб: «Ганчаренко говорил, что чувствует полную поддержку руководства «Краснодара» 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
​Колосков не понимает, зачем вводить Fan ID
10:41 · Россия. Премьер-лига
​Глеб сравнил Рангника с Венгером
10:33 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «У Агаларова большой потенциал для роста»
09:41 · Россия. Премьер-лига
​Глеб высказался о конфликте Дзюбы и Карпина, вспомнив свою историю с Гвардиолой
09:18 · Россия. Премьер-лига
​Назван возможный вариант нового лимита на легионеров в РПЛ
08:46 · Россия. Премьер-лига
«Одно из лучших решений в карьере»: Игало вспомнил об отказе «Локомотиву»
08:34 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Зенит» должен Лунёву
00:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, почему «Зениту» не нужен Алексей Миранчук 2
22 Ноября
22:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» установил рекорд клуба по забитым голам в первом круге РПЛ 1
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что проблемы российского футбола кроются не в лимите на легионеров 3
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует продать Хендрикса слухи
19:49 · Россия. Премьер-лига
​На «Матч ТВ» «забанили» комментаторов Казанского и Арустамяна 1 слухи
Все новости
Рекомендуем