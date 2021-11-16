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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростову» разрешили регистрацию новичков

16 Ноября 2021 • 16:47 Комментировать

На официальном сайте РФС была размещена информация по итогам последнего заседания палаты по разрешению споров. Так, с «Ростова» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Этот запрет был введён пять дней назад в качестве обеспечительной меры по выплате клубом задолженности перед Арсением Логашовым. Очевидно, что «жёлто-синие» закрыли вопрос с бывшим футболистом, ныне выступающим за «Кубань» в первенстве ФНЛ.

После четырнадцати туров «Ростов» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 21 ноября на своём поле – против «Уфы».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арсений Логашов
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