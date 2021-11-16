​«Ростову» разрешили регистрацию новичков

На официальном сайте РФС была размещена информация по итогам последнего заседания палаты по разрешению споров. Так, с «Ростова» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Этот запрет был введён пять дней назад в качестве обеспечительной меры по выплате клубом задолженности перед Арсением Логашовым. Очевидно, что «жёлто-синие» закрыли вопрос с бывшим футболистом, ныне выступающим за «Кубань» в первенстве ФНЛ.

После четырнадцати туров «Ростов» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 21 ноября на своём поле – против «Уфы».