​Иванов призывает сделать судей открытыми

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими мыслями по поводу судей в российском футболе.

Иванов в новом выпуске программы «Футбольный Урал» отметил, что арбитры готовы идти на контакт, но им запрещают это делать. Президент «Урала» считает это неправильным и призывает позволить судьям быть открытыми.

В качестве примера Григорий Иванов привёл ситуацию с давним удалением Эрика Бикфалви Сергеем Карасёвым.

- Когда Карасёв сюда потом приезжал, мы пришли к консенсусу. Я понял его, а он меня, - сказал Иванов.

- Минимум контакта с судьями – это неправильно. Судьи должны понимать, как клуб к ним относится. Мы должны с ними дискутировать, - отметил президент «Урала».