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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА обыграл «Уфу» в контрольном поединке, у Чалова дубль

14 Ноября 2021 • 15:04 Комментировать

Пока сборная России готовится к решающему матчу против Хорватии, ЦСКА без сборников провёл товарищеский матч против «Уфы». Воскресная встреча завершилась волевой победой московских «армейцев» - 3:1.

Все четыре гола были забиты после перерыва. Счёт открыл игрок «Уфы» Остон Урунов, который воспользовался ошибкой вратаря Данилы Бокова. Команда Алексея Березуцкого ответила дублем Фёдора Чалова и голом Алана Дзагоева с пенальти.

После 14 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. «Уфа», в свою очередь, идёт двенадцатой.

ЦСКА – «Уфа» - 3:1

Голы: Урунов, 56 – 0:1, Чалов, 61 – 1:1, Дзагоев, 69 – 2:1 (с пенальти), Чалов, 90 – 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Уфа Фёдор Чалов
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