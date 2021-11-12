​Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий для клубной пресс-службы. Среди прочего, тренер коснулся игроков, которые имеют проблемы со здоровьем.

По словам Семака, Далер Кузяев и Станислав Крицюк пока не тренируется. Магомед Оздоев и Дуглас Сантос работают в общей группе, но пока с ограничениями. А вот Клаудиньо не занимается, поскольку приболел.

За тур до финиша первого круга чемпионата России «Зенит» занимает в турнирной таблице первое место. Ближайшего преследователя в лице «Сочи» команда Сергея Семака опережает на три зачётных балла.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 19 ноября – против «Нижнего Новгорода».