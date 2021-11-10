Фернандес извинился перед болельщиками ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес извинился перед «армейскими» болельщиками. Футболист сожалеет, что так и не выучил русский язык.

Футболист попросил прощения за то, что так и не заговорил на русском. По его словам, это сложный язык, его очень трудно выучить.

«Я как-то пошутил с Гилерме. Он рассказал, что просто так взял и выучил. Это же нереально.

Я пытался, однако потом бросил эту затею. Нужно было это делать с максимальной самоотдачей. А мне было сложно сохранять концентрацию», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».