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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА планирует усилить две позиции, Березуцкий недоволен Чаловым слухи

09 Ноября 2021 • 19:22 Комментировать (1)

ЦСКА планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», московские «армейцы» хотят подписать нападающего и центрального защитника.

В нападение ЦСКА хочет подписать нового игрока, поскольку главный тренер команды Алексей Березуцкий недоволен Фёдором Чаловым.23-летний футболист в текущем чемпионате забил только 3 гола в 14 матчах.

За тур до финиша первого круга чемпионата ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на семь зачётных баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Wertygaz
09 Ноября 2021 в 20:00
Пока был спрос надо было продавать игрока. Писали, что им активно интересовались пара клубов из Англии. А не надеяться, что его ценник будет постоянно идти вверх. Теперь даже в ЦСКА им недовольны.
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