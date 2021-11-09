ЦСКА планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», московские «армейцы» хотят подписать нападающего и центрального защитника.

В нападение ЦСКА хочет подписать нового игрока, поскольку главный тренер команды Алексей Березуцкий недоволен Фёдором Чаловым.23-летний футболист в текущем чемпионате забил только 3 гола в 14 матчах.

За тур до финиша первого круга чемпионата ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на семь зачётных баллов.