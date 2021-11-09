​Стало известно, когда Мамаев начнёт тренироваться в общей группе

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сможет возобновить занятия в общей группе к зиме. Об этом стало известно sport24.

Напомним, что в средине октября сообщалось, что Павел Мамаев ездил в Финляндию, где перенёс операцию на ахилловом сухожилии. В последний раз Мамаев выходил на футбольное поле в конце сентябре в игре Премьер-лиги против «Ахмата».

Стоит сказать, что действующий контракт Павла Мамаева с «Ростовом» рассчитан до конца текущего календарного года.

Всего за «Ростов» Павел Мамаев провёл 26 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 4 гола и один результативный пас.