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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА и «Рубина» к Адамову

09 Ноября 2021 • 13:55 Комментировать

Накануне в российской прессе появилась информация о возможном переходе защитника «Урала» Арсена Адамова в московский ЦСКА или казанский «Рубин». Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал эти слухи в интервью «Спорт-экспрессу».

В беседе с журналистом руководитель назвал вчерашнюю новость фейком. По его словам, в «Урал» никто не обращался касательно трансфера Адамова. При этом Иванов отметил, что готов рассмотреть предложения, если они поступят.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 13 матчей в РПЛ и получил желтую карточку. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Арсен Адамов
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