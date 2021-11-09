В «Урале» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА и «Рубина» к Адамову

Накануне в российской прессе появилась информация о возможном переходе защитника «Урала» Арсена Адамова в московский ЦСКА или казанский «Рубин». Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал эти слухи в интервью «Спорт-экспрессу».

В беседе с журналистом руководитель назвал вчерашнюю новость фейком. По его словам, в «Урал» никто не обращался касательно трансфера Адамова. При этом Иванов отметил, что готов рассмотреть предложения, если они поступят.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 13 матчей в РПЛ и получил желтую карточку. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.