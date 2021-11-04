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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» лишилось Захаряна на неопределённый срок

04 Ноября 2021 • 13:23 Комментировать (2)

Хавбек Арсен Захарян не тренируется с московским «Динамо» из-за повреждения. Об этом поведал наставник столичного коллектива Сандро Шварц в беседе с корреспондентом Sport24.

Немецкий тренер заявил, что у подопечного мышечная травма. По этой причине Захарян пропускает тренировки с командой. Шварц пока затрудняется назвать точные сроки восстановления 18-летнего исполнителя.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Захарян провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

Из-за травмы Арсен не поможет сборной России в матчах отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
04 Ноября 2021 в 14:00
ай воц так и хубяц молодыя таланцы.. хотя мне ентат клуп (ценз).. просто молодняк нуна во взрослый фуцбол привлекац по-науке а не эксплуатировац як крепосную лошадь.. впрочем о чем эта мы.. ничё ж не меняеца.. )))
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