«Динамо» лишилось Захаряна на неопределённый срок

Хавбек Арсен Захарян не тренируется с московским «Динамо» из-за повреждения. Об этом поведал наставник столичного коллектива Сандро Шварц в беседе с корреспондентом Sport24.

Немецкий тренер заявил, что у подопечного мышечная травма. По этой причине Захарян пропускает тренировки с командой. Шварц пока затрудняется назвать точные сроки восстановления 18-летнего исполнителя.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Захарян провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

Из-за травмы Арсен не поможет сборной России в матчах отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.