​Сёмин: «Удивляет, что Агаларов не попал в сборную России»

Форвард Гамид Агаларов на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги с 11 голами. В октябре футболист «Уфы» забил трижды, что позволило ему стать лучшим игроком месяца в чемпионате. Тем не менее, Агаларов не попал в финальный список игроков сборной России на ноябрьский сбор.

Известный тренер Юрий Сёмин сказал sport24, что Агаларов имеет хорошие шансы стать яркой фигурой на уровне Премьер-лиги России.

«Конечно, немного удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты, и всё у него будет», - поделился своим мнением Сёмин.

В ноябре сборная России сыграет против киприотов и хорватов.