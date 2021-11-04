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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин: «Удивляет, что Агаларов не попал в сборную России»

04 Ноября 2021 • 13:12 Комментировать

Форвард Гамид Агаларов на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги с 11 голами. В октябре футболист «Уфы» забил трижды, что позволило ему стать лучшим игроком месяца в чемпионате. Тем не менее, Агаларов не попал в финальный список игроков сборной России на ноябрьский сбор.

Известный тренер Юрий Сёмин сказал sport24, что Агаларов имеет хорошие шансы стать яркой фигурой на уровне Премьер-лиги России.

«Конечно, немного удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты, и всё у него будет», - поделился своим мнением Сёмин.

В ноябре сборная России сыграет против киприотов и хорватов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Уфа Гамид Агаларов
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