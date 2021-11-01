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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От Мбаппе и Неймара до Погба и Бекхэма: Как звёзды футбола отметили Хэллоуин

01 Ноября 2021 • 15:56 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как нынешние и бывшие футболисты отпраздновали 31 октября Хэллоуин.

Килиан Мбаппе примерил на себя одеяние героя Эдди Мёрфи из фильма «Поездка в Америку».

Как всегда, не страдал от отсутствия креатива Патрис Эвра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

Вагнер Лав приоделся в духе хайпового сериала «Игра в кальмара».

Неймар не стеснялся высовывать язык.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NJ

Компанию Неймару составили его одноклубники по «ПСЖ» Леандро Паредес и Кейлор Навас. Только вот у Неймара креатива всё равно было куда больше.

 

Поль Погба, кажется, побывал вампиром.

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И ещё кем-то.

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Жоржиньо стал Битлджусом.

А Дэвид Бекхэм типа истёк кровью.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Вагнер Лав Патрис Эвра Неймар Поль Погба Жоржиньо Килиан Мбаппе хэллоуин Фаустино Анджорин Гирано Керк
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