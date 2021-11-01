От Мбаппе и Неймара до Погба и Бекхэма: Как звёзды футбола отметили Хэллоуин

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как нынешние и бывшие футболисты отпраздновали 31 октября Хэллоуин.
Килиан Мбаппе примерил на себя одеяние героя Эдди Мёрфи из фильма «Поездка в Америку».
Как всегда, не страдал от отсутствия креатива Патрис Эвра.
Вагнер Лав приоделся в духе хайпового сериала «Игра в кальмара».
Неймар не стеснялся высовывать язык.
Компанию Неймару составили его одноклубники по «ПСЖ» Леандро Паредес и Кейлор Навас. Только вот у Неймара креатива всё равно было куда больше.
Поль Погба, кажется, побывал вампиром.
И ещё кем-то.
Лучшего игрока матча «Арсенал» – «Сочи» Артура Юсупова РПЛ представила вот так.
Московский «Локомотив» опубликовал целое пятиминутное видео с Анджорином и Керком.
Жоржиньо стал Битлджусом.
А Дэвид Бекхэм типа истёк кровью.
Кирилл Иванцов