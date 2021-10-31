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​Ребров приостановил карьеру и получил должность в «Спартаке»

31 Октября 2021 • 15:23 Комментировать

«Спартак» посредством своего официального сайта сообщил о том, что голкипер Артём Ребров приостановил карьеру футболиста. Ребров теперь будет работать на должности технического координатора. Среди прочих функций, Артём будет связующим звеном между тренерским штабом и руководителями клуба.

«Спартак» выразил Реброву благодарность за годы, на протяжении которых он защищал ворота команды.

Артём Ребров играл за «Спартак» с лета 2011 года. За 10 лет голкипер провёл за «красно-белых» 131 матч во всех соревнованиях. В них Ребров пропустил 151 гол. В 47 случаях вратарю удавалось сохранить свои владения на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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