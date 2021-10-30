Карпин, Слуцкий, Неймар, Левандовски: Как футболисты и тренеры развлекались в Хэллоуин раньше

31 октября в мире отмечается Хэллоуин – праздник, когда люди вдруг начинают испытывать необратимое желание облачаться в экстравагантные костюмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, что творилось с футболистами на предыдущих Хэллоуины.
Леонид Слуцкий представал вот в таком впечатляющем виде.
Валерий Карпин отмечал кубковую победу «Ростова» над «Спартаком» вот так.
Патрис Эвра перевоплощался в Бэтмена.
Роберт Левандовски шёл по стопам Доменико Тедеско и превращался в Джокера.
Джокером становился и Неймар.
У «Зенита» представал монструозным целый основной состав.
В московском «Локомотиве» персонажем компьютерных игр Чакой оказывался Виталий Денисов.
Мохамед Салах входил в образ Человека-паука.
А одна из болельщиц Салаха косила под самого Салаха.
Little girl controversially dresses up as Mo Salah for Halloween - but mum says he's her 'idol' https://t.co/1pgMQ6I1Yu pic.twitter.com/VDZThlKvnj— The Mirror (@DailyMirror) October 29, 2018
Луис Гарсия, в своё время выведший «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов за счёт спорного гола в ворота с «Челси», символично примерял на себя роль призрака.
Oh yes, Happy Halloween !! #Ghost— Luis Garcia (@luchogarcia14) October 31, 2016
Feliz Halloween !! pic.twitter.com/SZ6zpxJrCr
А вот так реагировал на внезапное появление во тьме призрака Килиан Мбаппе.
Why so scared, @KMbappe ?! https://t.co/KPlrWaaXlV pic.twitter.com/FHzp8GXTlx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 29, 2017
Кирилл Иванцов