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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин, Слуцкий, Неймар, Левандовски: Как футболисты и тренеры развлекались в Хэллоуин раньше

30 Октября 2021 • 23:00 Комментировать

31 октября в мире отмечается Хэллоуин – праздник, когда люди вдруг начинают испытывать необратимое желание облачаться в экстравагантные костюмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, что творилось с футболистами на предыдущих Хэллоуины.

Леонид Слуцкий представал вот в таком впечатляющем виде.

Валерий Карпин отмечал кубковую победу «Ростова» над «Спартаком» вот так.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Патрис Эвра перевоплощался в Бэтмена.

Роберт Левандовски шёл по стопам Доменико Тедеско и превращался в Джокера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Джокером становился и Неймар.

У «Зенита» представал монструозным целый основной состав.

 

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В московском «Локомотиве» персонажем компьютерных игр Чакой оказывался Виталий Денисов.

Мохамед Салах входил в образ Человека-паука.

А одна из болельщиц Салаха косила под самого Салаха.

Луис Гарсия, в своё время выведший «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов за счёт спорного гола в ворота с «Челси», символично примерял на себя роль призрака.

А вот так реагировал на внезапное появление во тьме призрака Килиан Мбаппе.

 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Леонид Слуцкий Патрис Эвра Неймар Роберт Левандовски Виталий Денисов Мохамед Салах Килиан Мбаппе хэллоуин
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