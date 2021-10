Карпин, Слуцкий, Неймар, Левандовски: Как футболисты и тренеры развлекались в Хэллоуин раньше

31 октября в мире отмечается Хэллоуин – праздник, когда люди вдруг начинают испытывать необратимое желание облачаться в экстравагантные костюмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, что творилось с футболистами на предыдущих Хэллоуины.

Леонид Слуцкий представал вот в таком впечатляющем виде.

Валерий Карпин отмечал кубковую победу «Ростова» над «Спартаком» вот так.

Патрис Эвра перевоплощался в Бэтмена.

Роберт Левандовски шёл по стопам Доменико Тедеско и превращался в Джокера.

Джокером становился и Неймар.

У «Зенита» представал монструозным целый основной состав.

В московском «Локомотиве» персонажем компьютерных игр Чакой оказывался Виталий Денисов.

Мохамед Салах входил в образ Человека-паука.

А одна из болельщиц Салаха косила под самого Салаха.

Little girl controversially dresses up as Mo Salah for Halloween - but mum says he's her 'idol' https://t.co/1pgMQ6I1Yu pic.twitter.com/VDZThlKvnj