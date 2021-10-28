​«Его позвали бы только полы мыть»: Губерниев жёстко ответил бывшему игроку сборной России

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу Дмитрия Губерниева, с которым у него возник конфликт после Евро-2020.

В интервью для канала «Ответь по-братски» в YouTube Павлюченко сказал, что Губерниев не должен лезть в футбол, поскольку этот вид спорта не является для него профильным. Экс-игрок «Спартака» не постеснялся назвать Губерниева «дном», согласившись с такими же словами телеведущей Ольги Бузовой, сказанными минувшим летом.

Ответ Дмитрия Губерниева оказался ещё более жёстким. Комментатор назвал Романа Павлюченко «забытым, глупым и никому не нужным» человеком.

Губерниев отметил, что Павлюченко боится приходить к нему в телевизионную студию на эфир.

«Какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным?» - вопрошает Губерниев в своём комментарии для «Спорт-Экспресса». «Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится - тряпкой в ведро не попадёт», - добавил комментатор.