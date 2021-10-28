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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Его позвали бы только полы мыть»: Губерниев жёстко ответил бывшему игроку сборной России

28 Октября 2021 • 15:51 Комментировать (5)

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу Дмитрия Губерниева, с которым у него возник конфликт после Евро-2020.

В интервью для канала «Ответь по-братски» в YouTube Павлюченко сказал, что Губерниев не должен лезть в футбол, поскольку этот вид спорта не является для него профильным. Экс-игрок «Спартака» не постеснялся назвать Губерниева «дном», согласившись с такими же словами телеведущей Ольги Бузовой, сказанными минувшим летом.

Ответ Дмитрия Губерниева оказался ещё более жёстким. Комментатор назвал Романа Павлюченко «забытым, глупым и никому не нужным» человеком.

Губерниев отметил, что Павлюченко боится приходить к нему в телевизионную студию на эфир.

«Какой нормальный человек позовет его в студию, если там будем мы с Аршавиным?» - вопрошает Губерниев в своём комментарии для «Спорт-Экспресса». «Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится - тряпкой в ведро не попадёт», - добавил комментатор.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Дмитрий Губерниев
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Комментарии (5)
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SpaM
28 Октября 2021 в 16:35
Рома прав. Губа дно и то еще быдло. По ответу сразу видно.
Его можно звать только в компанию такого же быдло-Быстрова. И отключать звук.
8891SM
28 Октября 2021 в 16:34
Павлюченко в палу сидеть с клоуном в одной студии.
Милка
28 Октября 2021 в 16:13
Губерниев чмо
ARTUR
28 Октября 2021 в 16:05
Губерниев это полное днище
Sierge
28 Октября 2021 в 15:57
Человек забивал два гола Англии и был одним из героев ЕВРО-2008. Просто он слишком нормальный для Матч-ТВ, эттож не скнадальный Володя-футболист и не оля-голенька
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