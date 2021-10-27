Карасёву в Европе судить легче, чем в России

Российский рефери Сергей Карасёв ответил на вопросы в программе «КраСава» на YouTube. Судья рассказал, где ему проще работать — в России или в Европе.

По словам Карасёва, в Лиге чемпионов у него нет никаких трудностей. По мнению Сергея, в Европе футбол более предсказуемый. Не так много нужно объяснять, как в РПЛ.

«В Премьер-лиге труднее. Объясню почему. Возникают ситуации, которые не происходят в Европе. А в ФНЛ-2, к примеру, будет миллион моментов, где нужно будет принимать решение. В Европе как-то легче предугадываешь, куда и что», — сказал Карасёв.

Напомним, Карасёв до 2005 года совмещал судейство с работой в банке. У Сергея есть прозвище «Российский Коллина».