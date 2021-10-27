​Названы два кандидата на должность главы судейского комитета РФС

Глава РФС Александр Дюков в среду рассказал журналистам о том, что если Ашота Хачатурянца в ноябре изберут президентом РПЛ, он вынужден будет покинуть должность главы судейского комитета РФС. Совмещение этих двух должностей невозможно, учитывая требования УЕФА.

Клубы поддерживают Хачатурянца, и наверняка в ноябре он лишится приставки «и.о», став полноценным президентом Премьер-лиги России. Появляется вопрос о том, кто возглавит судейский комитет РФС.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на должность, которая окажется вакантной, есть два кандидата – Павел Каманцев и Сергей Фурса. Первый в настоящий момент является заместителем главы департамента судейства по вопросам реформы, а второй возглавляет департамент инспектирования.