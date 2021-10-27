​Дюков высказался о новом телеконтракте с «Матч ТВ»

Глава РФС Александр Дюков высказался по поводу нового телеконтракта, который позволит «Матч ТВ» остаться вещателем Премьер-лиги.

Напомним, клубы РПЛ решили продолжить сотрудничество с «Матч ТВ», а не проводить тендер, хотя ранее конкурс был анонсирован.

Дюков сказал журналистам, что, по его мнению, клубы приняли правильное решение. Глава РФС отметил, что проведение тендера не всегда гарантирует максимальную сумму и обеспечивает лучшее качество продукта.

«Матч» предложил хорошие условия. Клубы не были уверены, что «Матч» повторит предложение при проведении конкурса», - высказался Дюков.