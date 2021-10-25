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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«По традиции пожарили шашлычок»: Как поклонники «Зенита» отпраздновали в Сети сверхразгром «Спартака»

25 Октября 2021 • 14:59 Комментировать (1)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как болельщики питерского клуба радовались на просторах Интернета исторической победе над московским «Спартаком» со счётом 7:1.

Tokyo H.: «Это можно и следует пересматривать бесконечно, показывать внукам и правнукам, это история унижения *** [«Спартака»] в год столетия».

Владислав М.: «Теперь Спартак в роли Бразилии, а «Зенит» в роли Германии».

Андрей М.: «По традиции уже дома пожарили шашлычок».

Иван К.: «Как «Зенит» шикарен без Дзюбы!! То же самое мнение и про сборную нашей страны!!!!».

Иван И.: «7 «Спартаку» – это, конечно хорошо, но дождёмся ли хотя бы один «Челси» и «Ювентусу»?».

Андрей А.: «Всех болельщиков «Спартака» пора уже канонизировать как великомучеников».

Павел Ш.: «Ограничение 18+ поставьте, пожалуйста, на матч!».

Portal K.: «Купи 1 кг свинины, получи «Спартак» в подарок».

John Q.: «Мне не больно. Это не слезы, а питерский дождь…» (c) «Спартак».

Дмитрий К.: «Просто смешно становится, болелы «Спартака» обвиняют Максименко, Руя, «Газпром», но только не самих себя, а стоило бы, потому что как нормальный человек может болеть за цирк шапито с несмешными клоунами??».

Вася П.: «Поговаривают, что в следующем году «Спартак» можно будет просто обыграть во дворе в нарды».

Якуб.: «Зато у «Спартака» есть Кубок «Париматч».

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DARK.: «Это была просто феерия. Спасибо вам, парни! «Спартак» даже жалко стало, искренне…».

Олег М.: «Странно. Почему-то никто не называет Семака физруком. Что-то случилось? Я что-то пропустил?».

Spekt.: «Очередной фарм-клуб «Зенита».

Yar.: «Камасутра потолстела на 470 страниц благодаря «Спартаку».

Anton O.: «Учитывая, что Иванов ещё много чего не свистел в пользу «Зенита» в первом тайме, где были явные фолы…».

Михаил А.: «А какие громкие прогнозы были и заявки на чемпионство)))))».

Егор Ш.: «Ну что, спартаковцы, «Газпром» уже купил не судью, а ваших игроков? Жду оправданий аххаха».

Зенит З.: «Раньше была «Пятерочка», теперь «Семишагофф».

Валерий Х.: «Я знал, что после трёх поражений подряд мы оторвёмся на них!».

Rodrigo X.: «В Питере СЕЕМЬ».

Владимир М.: «Питерский фонтан затушил спартаковский огонь НАВСЕГДА!».

Андрей Б.: «Я был когда-то странным Промесом безымянным, и близко из топ-клубов никто не подходил. Теперь я красно-белый, убогий, неумелый, и рылом по газону «Зенит» меня возил!».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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ингерман
25 Октября 2021 в 15:04
ай..
мач!
лежит на газоне порось
листик-ромба прилипши к ..опе
раб столетний?
ну енто ты брось!
просто рулька
в перчёном сиропе! )))
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