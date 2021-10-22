Воронин: Чемпионат России гораздо слабее, чем европейские лиги

Тренер «Динамо» Андрей Воронин отреагировал на выступление российских клубов в еврокубках.

На этой неделе «Зенит» уступил «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов, «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), а «Локомотив» не справился с «Галатасараем» (0:1) в Лиге Европы.

«Не буду оценивать выступления других команд в еврокубках. Могу сказать только одно: это не первый год, когда российские клубы выступают очень плохо. А это значит, что где-то что-то делается не так. Пора задуматься.

Чемпионат России гораздо слабее, чем европейские лиги. Это главное», - цитирует Воронина Sport24.