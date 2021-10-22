​Таблица коэффициентов УЕФА этого сезона: Россия на 32 месте

На официальном сайте УЕФА рано утром была обновлена таблица коэффициентов УЕФА. Если отсортировать национальные ассоциации по результатам исключительно сезона 2021/2022, то Россия занимает лишь 32 место. Полпреды российской Премьер-лиги набрали всего 2,500 балла. Более высокий показатель имеют даже такие скромные по футбольным меркам страны, как Эстония, Латвия и Казахстан.

В общем же рейтинге, который составляется по результатам последних пяти сезонов, Россия остаётся на 10 позиции. Учитывая тот факт, что следующем сезоне у России в таблице отвалятся 12,600 балла за сезон 2017/2018, положение страны может серьёзно усугубиться.