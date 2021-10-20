Названа причина ухода Крыховяка из «Локомотива»

Стало известно, почему московский «Локомотив» принял решение расстаться с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком. Об этом в интервью «РБ Спорт» поведал Мартин Хергель, который является советником Ральфа Рангника.

Хергель заявил, что Рангник был инициатором расставания с 31-летним хавбеком. По мнению руководителя «Локо» по спорту и развитию, польский легионер был староват для дальнейших выступлений в составе «железнодорожников».

В минувшее летнее трансферное окно Гжегож перебрался в другой российский клуб – «Краснодар». В текущем сезоне Премьер-лиги поляк принял участие в восьми матчах, забил два гола с пенальти и отдал голевую передачу.