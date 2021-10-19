Барриос: Счастлив, что могу и дальше играть за «Зенит»

Хавбек Вильмар Барриос отреагировал на продление контракта с «Зенитом». Новый договор рассчитан до 2026 года.

«Я счастлив, что могу и дальше защищать цвета этого клуба, и очень хочу продолжить отдавать всего себя на поле и делать все, на что способен, чтобы достигать наших целей вместе с командой.

Моя главная задача — показывать лучшую свою игру в каждом матче и приносить пользу команде. Ни секунды не раздумывал перед тем, как подписать новый контракт. Хочу вместе с «Зенитом» бороться за самые высокие награды и ещё много раз стать чемпионом», — приводит слова Барриоса пресс-служба клуба.

До переезда в Россию Барриос играл в «Депортесе» из Колумбии и «Боке Хуниорс» из Аргентины.