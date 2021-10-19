Бонуччи: Гордость помешала перейти в «Зенит»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов снова вспомнил, как мог перейти в стан «сине-бело-голубых» 10 лет назад.

- Я мог уйти в «Зенит». [Бывший главный тренер Антонио] Конте прямо сказал мне, что я нахожусь в конце списка защитников и могу искать себе новую команду, - заявил Бонуччи на пресс-конференции. - Мы вступили в переговоры с «Зенитом», и я прислушался к своей гордости и принял решение остаться.

За этот 10-летний отрезок Бонуччи выиграл все виды трофеев в Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

«Зенит» и «Ювентус» сыграют в среду. Начало матча в 22:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.