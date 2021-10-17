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​В «Спартаке» рассказали о переговорах с Бакаевым

17 Октября 2021 • 15:29 Комментировать

Действующий контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» истекает в конце сезона. В настоящий момент стороны ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения, о которых рассказал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

По словам Зеленова для «РИА Новости», переговорный процесс проходит корректно. В настоящий момент клуб изучает компромиссное предложение представителей игрока, чтобы выйти со встречным.

После субботнего матча с «Динамо» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам, что он сосредоточен на футболе, а вопросом контракта занимаются его представители.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев Дмитрий Зеленов
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