​В «Спартаке» рассказали о переговорах с Бакаевым

Действующий контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» истекает в конце сезона. В настоящий момент стороны ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения, о которых рассказал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

По словам Зеленова для «РИА Новости», переговорный процесс проходит корректно. В настоящий момент клуб изучает компромиссное предложение представителей игрока, чтобы выйти со встречным.

После субботнего матча с «Динамо» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам, что он сосредоточен на футболе, а вопросом контракта занимаются его представители.