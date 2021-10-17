«Спартак» выезжает за счёт защитников: 4 лучших футболиста «красно-белых» в матче против «Динамо»

Московский «Спартак» просто обожает трепать нервы своим болельщикам. Вот и в матче против «Динамо» не обошлось без валидола. Рассказываем о том, кто был лучшим у «красно-белых».

САМУЭЛЬ ЖИГО

Без сомнения лучший игрок матча. И дело тут даже не в том, что именно Жиго нанес точный удар, который принес «Спартаку» ничью в матче с «динамовцами». Самуэль – это настоящая палочка-выручалочка для «Спартака» уже не первый год. Француз играет максимально безошибочно и отрабатывает абсолютно в каждом эпизоде.

Жиго не выключался ни на одну минуту, и это, пожалуй, самое ценное качества Самуэля. Когда он понял, что нужно спасать ситуацию, то подключился к атаке даже не во время стандартного положения, и забил гол.

Жиго не всё равно на то, как поступают с партнёрами по команде – именно он вступился первым за Кофрие, которого срубил Захарян. И самая худшая новость для «Спартака» - это то, что Самуэль пропустит матч с «Зенитом» из-за жёлтой карточки.

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ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Так получилось, что в нынешнем сезоне центральным защитникам «Спартака» приходится выполнять сразу две функции – непосредственно спасать свою команду от голов, а заодно и забивать в чужие ворота.

Джикии не привыкать совершать подобные спасения. Причем как в клубе, так и в национальной сборной. Если в ворота словенцев Георгий забил через себя, тот «Динамо» он огорчил ударом головой.

Джикия и Жиго – два столпа нынешнего «Спартака». Они играют здорово, вопросов нет, но для борьбы за высокие места нужно ещё как минимум 2-3 человека с таким же уровнем самоотдачи. Иначе ничего не получится.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ

К бельгийцу все относились максимально скептически, но Макс пока очень и очень хорош. Да, бывают моменты, когда он заводится и принимает поспешные решения, но, в целом, это отличное усиления для «Спартака».

Кофрие регулярно подключался по флангу, и именно он сделал голевой пас на Жиго. Вопрос только в том, что его задача на поле была несколько иная. Тем не менее, победителей не судят, и Кофрие за самоотдачу также заслужил свою порцию респекта.

Важно подчеркнуть, что Максимилиано ещё нужно поработать над дисциплиной.

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ВИКТОР МОЗЕС

Если сравнить двух вингбэков у «Спартака» в этой игре, Айртона и Мозеса, то это будет просто небо и земля. Мозес практически не совершал ошибок, отрабатывал в обороне и забывал о подключениях в атаку. Айртон, такое ощущение, просто отбывал номер. Бразилец едва не привёз гол в самом начале матча, а по ходу игры почти всегда проигрывал индивидуальные единоборства.

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У Мозеса с точки зрения статистики всё в порядке – Виктор не халтурил и регулярно был в центре внимания. Правда нигерийцу всё ещё не хватает стабильности – такую игру он может не показывать условно ещё 2-3 матча.

Следующий матч в РПЛ у «Спартака» с «Зенитом» без Жиго, и вот это будет настоящим испытанием на прочность.