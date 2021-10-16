​Дзюба – о сотом голе за «Зенит»: «Внутри тепло и большая радость»

Артём Дзюба в субботу расписался в воротах тульского «Арсенала», оформив свой сотый гол в составе «Зенита». Впрочем, этот гол не помог питерцам – они проиграли в Туле с результатом 1:2.

В интервью клубной пресс-службе «Зенита» свои 100 голов за клуб Дзюба назвал большим достижением.

«Это очень круто, я этим безумно горжусь. Внутри очень тепло и большая радость, когда-нибудь пущу скупую слезу, потому что проделал большой путь», - высказался Дзюба, выразив благодарность своим партнёрам по команде.

Дзюба назвал поражение от «Арсенала» обидным, учитывая преимущество «Зенита» на протяжении всего матча. По словам форварда, показать качественный футбол трудно, если твой соперник почти всем составом выстраивает «автобус» у своих ворот.

Дзюба также сказал, что впереди у «Зенита» интересные матчи, и каждый из футболистов должен отдаваться на 200 процентов.