​Жирков рассказал о придирках Манчини

Юрий Жирков рассказал о работе в «Зените» под руководством Роберто Манчини в сезоне 2017/2018.

«Манчини приехал в «Зенит» каким-то серьёзным человеком. Был даже у нас разговор, что он меня когда-то хотел купить в «Лацио». Хорошо, что этого не случилось.

В «Зените» он меня не видел в основном составе. Он придирался. Говорил: «Ты не здесь стоишь». Я ему: «А где надо стоять?». Он меня двигает на 15 сантиметров и говорит: «Вот здесь!». Называл меня любыми словами. Я говорю: «Какая разница? Это же 15 сантиметров». И вот он придирался: «Плохо бежишь» и так далее.

Были случаи, когда я ругался на Манчини матом. Была игра в Турции, он мне кричал, чтобы я делал забегание. Я ему: «Какое забегание, там всё закрыто». А он: «Беги туда, тебе сказали!». А я ему: «Иди ты…». И он кому-то из тренерского штаба: «Что он сказал? Замена!». После этого я игр пять-шесть сидел», - высказался Жирков в программе «Сычёв подкаст и Денис Казанский».