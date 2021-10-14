Витория рассказал, часто ли общается с Федуном

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, часто ли общается с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором», - цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

Ранее московский клуб одержал три победы кряду - над «Уфой», «Наполи» и «Ахматом».

На текущий момент «красно-белые» занимают 7-е место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре «Спартак» 16 октября примет «Динамо».