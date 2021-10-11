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Биджиев: «Не понимаю, почему в «Локомотиве» нельзя было дать шанс своим тренерам» эксклюзив

11 Октября 2021 • 11:31 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «железнодорожником» немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

- Я не понимаю, почему нельзя было дать шанс поработать в «Локомотиве» своим тренерам – тому же Лоськову. Честно говоря, вся эта чехарда в клубе, которая длится чуть ли не со времени ухода Наумова с поста президента, уже порядком поднадоела. Получается, что клуб зависит не только от руководителей, но и от тех, кто находится рядом и шепчет им на ухо, грубо говоря. Что из этого выйдет в очередной раз, неизвестно.

Ясно, что Гисдоль является креатурой Рангника, раз они знакомы по совместной работе. Возможно, нового тренера подбирали с тем расчётом, чтобы он подготовил тех футболистов, которых купили летом, для выгодной продажи. Но летние трансферы клуба для меня не особо понятны, особенно уход Мухина, игрока сборной на тот момент, и переходы в обратном направлении из ЦСКА Марадишвили и Тикнизяна. Считаю, что «Локомотиву» нельзя отходить от своих корней. Нужно возвращать в структуры клуба, в том числе в тренерский штаб, истинных «железнодорожников».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Маркус Гисдоль Хасанби Биджиев РПЛ
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