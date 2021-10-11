Экс-защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «железнодорожников» немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

- Гисдоль знаком с Рангником – значит, тренер Маркус должен быть неплохой. Рангник зарекомендовал себя в Германии только с положительной стороны. Он принимал непосредственное участие в становлении «Лейпцига» как одного из лучших клубов Бундеслиги. Рангник – Специалист с большой буквы, и будем надеяться, что он не ошибся с новым тренером для «Локомотива».

Скепсис общественности по поводу назначения Гисдоля? Когда в клуб приходил Николич, тоже было много скептиков, которые спрашивали, кто он такой и кого он тренировал. Это абсолютно нормальное явление. Для Гисдоля важно, как он начнёт сезон. Надо не забывать, что «Локомотив» у нас топовая команда, у которой немало болельщиков и которая всё время на виду.

Мне кажется, у Гисдоля должно получиться неплохо. Немецкий институт тренеров сейчас на подъёме: Нагельсман уже в «Баварии», а Клопп и Тухель здорово работают за рубежом в клубах АПЛ. В России также были и есть хорошие соответствующие примеры – Тедеско в «Спартаке» и Шварц в «Динамо». Надеюсь, «Локомотив» будет идти в ногу со временем и соответствовать современным тенденциям европейского футбола.