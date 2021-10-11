Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «В отношении Николича, как и Гисдоля, сначала тоже было много скепсиса» эксклюзив

11 Октября 2021 • 08:00 Комментировать

Экс-защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «железнодорожников» немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

- Гисдоль знаком с Рангником – значит, тренер Маркус должен быть неплохой. Рангник зарекомендовал себя в Германии только с положительной стороны. Он принимал непосредственное участие в становлении «Лейпцига» как одного из лучших клубов Бундеслиги. Рангник – Специалист с большой буквы, и будем надеяться, что он не ошибся с новым тренером для «Локомотива».

Скепсис общественности по поводу назначения Гисдоля? Когда в клуб приходил Николич, тоже было много скептиков, которые спрашивали, кто он такой и кого он тренировал. Это абсолютно нормальное явление. Для Гисдоля важно, как он начнёт сезон. Надо не забывать, что «Локомотив» у нас топовая команда, у которой немало болельщиков и которая всё время на виду.

Мне кажется, у Гисдоля должно получиться неплохо. Немецкий институт тренеров сейчас на подъёме: Нагельсман уже в «Баварии», а Клопп и Тухель здорово работают за рубежом в клубах АПЛ. В России также были и есть хорошие соответствующие примеры – Тедеско в «Спартаке» и Шварц в «Динамо». Надеюсь, «Локомотив» будет идти в ногу со временем и соответствовать современным тенденциям европейского футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Равиль Сабитов Маркус Гисдоль РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
10 Октября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Андронов назвал Гисдоля «тренером» 2
16:57 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» опровергли слухи об интересе к Ларссону 1
14:42 · Россия. Премьер-лига
Боярский ждёт ещё одно чемпионство «Зенита» 3
14:03 · Россия. Премьер-лига
Геркус – о новом тренере «Локомотива»: «Ожидал молодого немецкого вундеркинда» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поприветствовал Гисдоля с назначением в «Локомотив»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Аксёнов из ЦСКА возглавил «Текстильщик» официально
09:05 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль претендует на должность тренера «Локомотива» 1
09 Октября
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Ларссон может уйти из «Спартака» в итальянский клуб
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы 1 слухи
18:58 · Россия. ФНЛ
«Алания» обыграла «Оренбург»,«Торпедо» снова не победило
18:39 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» был сильнее «Рубина» в товарищеском матче
18:00 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» уступил «Металлургу», «Текстильщик» и «Томь» не определили сильнейшего
17:48 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Легии» поделился информацией о будущем Черчесова
17:01 · Россия. ФНЛ
«Акрон» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Спартак-2» 4
Все новости
Рекомендуем