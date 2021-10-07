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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чалов настроен вернуться в сборную России

07 Октября 2021 • 18:34 Комментировать (1)

Форвард Фёдор Чалов во время паузы на матчи сборных принял участие в открытом уроке для детей. Футболист ЦСКА на мероприятии уделил время журналистам. Среди прочего, Чалов ответил на вопрос о приглашении в сборную России.

«Жду ли приглашения? Сделаю всё, чтобы это случилось», - сказал Чалов. 23-летний футболист отметил, что с Валерием Карпиным он не общался.

В последний раз Фёдор Чалов играл за сборную России в ноябре 2020 года в товарищеском матче против Молдовы. С тех пор в ряды главной команды страны нападающий не вызывался.

В сезоне 2021/2022 Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 11 матчей, в которых дважды поражал ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Фёдор Чалов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
07 Октября 2021 в 19:03
У этого Чалова завышенная самооценка, не приглашения надо ждать, а больше и быстрее по полю бегать, с мячиком и без мячика.
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