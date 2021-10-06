​Червиченко отреагировал на возможный переход Алексея Миранчука в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на возможный переход хавбека Алексея Миранчука в стан «красно-белых».

Ранее стало известно, что россиянин намерен покинуть итальянский клуб из-за недостатка игровой практики.

По мнению Червиченко, Миранчук вполне может вернуться в Россию.

«Спартак» любит подписывать тех, кто никому не нужен. Клуб отчаянно бился сам с собой за Кокорина и выиграл эту битву. Теперь можно побороться и за Миранчука», - цитирует Червиченко «Спорт день за днём».

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне сыграл 5 поединков. Футболист провёл на поле 155 минут.