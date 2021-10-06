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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-игрок «Спартака» признался в участии в договорных матчах

06 Октября 2021 • 18:23 Комментировать

Поигравший за «Спартак» украинский полузащитник Максим Калиниченко посредством публикации в своём телеграм-канале признался, что участвовал в договорных матчах. По словам Калиниченко, он принимал участие в двух таких играх на начальных этапах своей карьеры.

Об одном из этих двух случаев Калиниченко рассказал подробнее. Команде, за которую играл Максим, тогда нужна была только победа, ведь она боролась за выживание. При этом голкипер соперника ничего не знал о договорённости и «тащил всё, как в последний раз».

В средине второго тайма того матча соперники забили шальным ударом с сорока метров. Команда Максима Калиниченко оказалась в панике, но смогла пробить вратаря сначала один раз, а затем и второй. Во втором случае этому поспособствовал защитник, специально сфоливший в своей штрафной площади.

«Защитник, который меня «опекал», мне прямым текстом говорит: «Беги!». И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» в тупую валит меня сзади. Пенальти!», - описал ситуацию Калиниченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
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