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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Брага: «Не понимаю, почему Николича не уволили летом, раз уж на то пошло» эксклюзив

05 Октября 2021 • 23:40 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера московского «Локомотива».

- Мне кажется, Рангник только и ждал момента, чтобы уволить Николича. Но если «Локомотив» закончил прошлый чемпионат не так красиво, то тренера могли сменить летом, а этого не сделали и почему-то ждали неудачную серию без побед в сентябре и начале октября.

Я не знаю, хорошо или плохо это скажется на «Локомотиве». Но могу сказать: если хотите поставить вместо одного тренера другого, логично делать это перед началом сезона. Не понимаю, почему его не уволили летом, раз уж на то пошло. Думаю, что Николич – неплохой тренер, и он быстро найдёт себе новое место работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага Марко Николич
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