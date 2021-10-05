Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера московского «Локомотива».

- Мне кажется, Рангник только и ждал момента, чтобы уволить Николича. Но если «Локомотив» закончил прошлый чемпионат не так красиво, то тренера могли сменить летом, а этого не сделали и почему-то ждали неудачную серию без побед в сентябре и начале октября.

Я не знаю, хорошо или плохо это скажется на «Локомотиве». Но могу сказать: если хотите поставить вместо одного тренера другого, логично делать это перед началом сезона. Не понимаю, почему его не уволили летом, раз уж на то пошло. Думаю, что Николич – неплохой тренер, и он быстро найдёт себе новое место работы.