Жемалетдинов — Николичу: «Спасибо, что всегда верил в меня!»

Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отреагировал на увольнение Марко Николича. Специалист больше не будет работать главным тренером «железнодорожников».

«Я получил прекрасный опыт, работая под Вашим руководством! Спасибо, что всегда верил в меня! Нас ждёт много побед!», — написал Жемалетдинов в «Инстаграме».

До этого сообщалось, что тренера отстранили от работы из-за неудовлетворительных результатов команды в последних поединках. Такое решение руководство «Локомотива» приняло сегодня, 5 октября.

После расторжения соглашения серб получит 3 млн евро.

Николич работал у руля «Локомотива» с лета прошлого года.