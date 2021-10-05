​Федун уехал на лечение в Германию, ему запретили ходить на футбол

Леонид Федун имеет проблемы со здоровьем. Телеграм-канал «Кремлёвский мамковед» сообщает о том, что в настоящий момент владелец «Спартака» находится на лечении в Германии. Из-за ухудшения работы сердечно-сосудистой системы медики запретили Федуну ходить на футбол, утверждает источник.

Стоит сказать, что Леонид Федун не приезжал на последний домашний матч «Спартака» в конце сентября. Впрочем, это не помешало недовольным фанатам оскорблять Федуна с трибун «Открытие Арены».

После десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь баллов.