​Куликов может сменить «Локомотив» на «Спартак»

В зимнее трансферное окно хавбек Даниил Куликов может сменить один московский клуб на другой. 23-летний футболист «Локомотива» входит в сферу интересов «Спартака», о чём на своих страницах сообщает sport24.

Даниил Куликов является воспитанником «Локомотива». За первую команду «железнодорожников» полузащитник провёл 55 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего Даниила Куликова в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в чемпионате России, а «Спартак» идёт седьмым.