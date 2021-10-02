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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Они продолжают славные футбольные традиции своих отцов и дедов

02 Октября 2021 • 07:30 Комментировать (1)

Гол Даниэля Мальдини в ворота «Специи» в дебюте второго тайма стал историческим. Третье поколение игроков с фамилией Мальдини забивает за «Россонери». В 2004 году отец привёл своего младшего сына в школу «Милана». В ту пору Паоло был капитаном клуба, и все ждали скоро дебюта в команде его старшего сына Кристиана. Однако у того футбольная карьера не задалась. В свои 25 лет он скитается по скромным клубам Серии С. А вот его младший брат сумел продолжить славную историю семьи Мальдини, основу которой заложил Чезаре в 1954 году.

Мальдини-старший и средний были защитниками и многолетними капитанами «Россонери». Даниэль – атакующий полузащитник, поэтому стоит ждать большего количества забитых мячей от 19-летнего игрока, нежели от его отца и деда. Трудно представить, как был бы рад Чезаре за столь славное продолжение династии, но, к сожалению, увидеть этого ему было не суждено – пять лет назад он покинул наш мир…

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Футбольных династий в футболе достаточно большое количество, но постараемся уделить внимание наиболее известным из них. Жуан Рамос ду Насименту… Что вы можете сказать, услышав это имя? Нет, это не Пеле, а его отец Додиньо, который был звездой местного уровня. Не знать сына невозможно, а вот внук тоже не получил широкой известности. Возможно, это связано с тем, что Эдсон Шолби ду Насименту стал голкипером, но дальше Бразилии не играл, завершив карьеру в 29 лет.

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Самая известная династия голкиперов, конечно, в Дании. За свою карьеру Шмейхель-старший завоевал многочисленное количество титулов, успев стать пятикратным обладателем АПЛ и победителем Лиги чемпионов. Хоть как-то приблизиться к своему отцу мечтал Каспер Шмейхель. На старте карьеры он выступал за «Манчестер Сити», который в то время был очень скромен в финансовом плане, затем скитался по арендам в командах низших лиг, наподобие «Дарлингтона» или «Бери». Сказка настала в сезоне 2015/16, когда он стал чемпионом Англии. Сегодня известность Каспера не вызывает сомнений.

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Мечта многих футболистов – сыграть со своими детьми. Впервые подобная история, получившая широкую огласку, случилась 24 апреля 1996 года. Арнор и Эйдур Гудьонсены сыграли за национальную команду в международном матче с эстонцами. Арнор вышел на поле в основном составе, а Эйдур во втором тайме заменил отца. В истории нашей страны также известен подобный случай. В 1997-м питерский «Зенит» лишь мечтал о больших деньгах, как и львиная доля клубов российского высшего дивизиона. Череда травм защитников заставила главного тренера Анатолия Бышовца в срочном порядке искать замену. Выход был найден за счёт заявки в качестве игрока Анатолия Давыдова, которому принадлежит рекорд по возрасту в качестве игрока в российском футболе – 43 года и 295 дней. Любопытным остаётся и тот факт, что Анатолий провёл одиннадцать матчей за «Зенит» вместе со своим сыном Дмитрием, которому в ту пору исполнилось 22 года. По сей день чета Давыдовых предана питерскому клубу. Анатолий Викторович является директором клубной академии, а Дмитрий Анатольевич работает тренером в «Зените-2».

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Растёт футбольная династия у Зидана, Веа, Тюрама, Симоне, Кьеза… Любопытно, что с отцом и сыном последних играл вместе нестареющий Джанлуиджи Буффон. В свои 43 года он защищает цвета «Пармы» и претендует, по мнению многих, сыграть с внуками названных игроков (шутка). Всегда приятно, когда дети выбирают схожие с тобой увлечения, и речь не только о детях или внуках футболистов. Значит, ты был не только хорошим специалистом в своей области, но и хорошим отцом.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
02 Октября 2021 в 10:53
Младший Мальдини и рядом не стоял со своим отцом и дедом .Ему бы в других командах набраться опыта ,а потом за Милан играть.
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