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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак и Ганчаренко - в числе номинантов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

30 Сентября 2021 • 11:58 Комментировать

Пресс-служба чемпионата России объявила имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника РПЛ по итогам сентября.

За приз поборются следующие специалисты: Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив»), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Виктор Ганчаренко («Краснодар»), Сандро Шварц («Динамо»).

В уходящем месяце команды провели по три поединка в Премьер-лиге. «Зенит» набрал девять баллов, на счету ЦСКА и «Краснодара» по семь очков. В активе «Динамо» шесть пунктов, а «железнодорожники» записали себе на счет пять баллов.

Ранее РПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Василий Березуцкий Виктор Ганчаренко Сандро Шварц Марко Николич
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