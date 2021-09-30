Семак и Ганчаренко - в числе номинантов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Пресс-служба чемпионата России объявила имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника РПЛ по итогам сентября.

За приз поборются следующие специалисты: Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив»), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Виктор Ганчаренко («Краснодар»), Сандро Шварц («Динамо»).

В уходящем месяце команды провели по три поединка в Премьер-лиге. «Зенит» набрал девять баллов, на счету ЦСКА и «Краснодара» по семь очков. В активе «Динамо» шесть пунктов, а «железнодорожники» записали себе на счет пять баллов.

Ранее РПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока месяца.