​«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче с «Сочи»

В воскресенье «Краснодар» крупно – со счётом 3:0 – обыграл «Сочи» в южном дерби. Несмотря на положительный результат, генеральный директор «быков» Владимир Хашиг раскритиковал судейство поединка прямо в эфире телеканала.

«Краснодар» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию по поводу работы арбитров в прошедшем поединке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе краснодарского клуба.

В «Краснодаре» считают, что футболистам «Сочи» в воскресном матче не было показано шесть жёлтых карточек, которые они заслуживали.

На текущий момент «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.