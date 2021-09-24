​Малком и Клаудиньо не вызваны в сборную Бразилии

В октябре сборной Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира предстоит провести матчи против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая. В пятницу был обнародован список футболистов, которых в расположение команды вызвал Тите.

Стоит сказать, что в списке не оказалось представителей «Зенита» - Малкома и Клаудиньо. В сентябре их вызывали в сборную, но ещё до первой игры питерский клуб отозвал игроков из-за существующих коронавирусных ограничений.

После восьми матчей сборная Бразилии уверенно лидирует в отборе на чемпионат мира в своей зоне. «Селесао» выиграли все восемь игр.