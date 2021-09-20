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Премьер-лига

Шербаченко: «В дерби будут лететь искры, интеллигентной игры не ждите» эксклюзив

20 Сентября 2021 • 16:10 Комментировать

Главный тренер ФК «Минск» Фёдор Щербаченко, ранее возглавлявший «Ротор», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА – «Спартак».

- Судя по тому, как команды подходят к дерби, можно предсказать в целом равную игру по содержанию, остроте и организации. Но ситуация на поле может развиваться по непредсказуемому сценарию в связи с тем, что эмоции станут зашкаливать. Будут лететь искры, поскольку такие принципиальные матчи не проходят в интеллигентном режиме.

 У «Спартака» сейчас огромное количество проблем, но и у ЦСКА их немало. Витают слухи о возможных скорых кардинальных изменениях в «Спартаке», а у «армейцев» ситуация в плане давления от СМИ и болельщиков потише, но если у ЦСКА проблемы с результатами никуда не денутся, то и там станет неспокойно. Думаю, ни в «Спартаке», ни в ЦСКА долго так продолжаться не сможет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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