Главный тренер ФК «Минск» Фёдор Щербаченко, ранее возглавлявший «Ротор», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА – «Спартак».

- Судя по тому, как команды подходят к дерби, можно предсказать в целом равную игру по содержанию, остроте и организации. Но ситуация на поле может развиваться по непредсказуемому сценарию в связи с тем, что эмоции станут зашкаливать. Будут лететь искры, поскольку такие принципиальные матчи не проходят в интеллигентном режиме.

У «Спартака» сейчас огромное количество проблем, но и у ЦСКА их немало. Витают слухи о возможных скорых кардинальных изменениях в «Спартаке», а у «армейцев» ситуация в плане давления от СМИ и болельщиков потише, но если у ЦСКА проблемы с результатами никуда не денутся, то и там станет неспокойно. Думаю, ни в «Спартаке», ни в ЦСКА долго так продолжаться не сможет.